Восьмой школе Прохладного исполнилось 85 лет

Образовательное учреждение прошло большой трудовой путь, в котором сплелись судьбы тысяч людей. Восьмая школа воспитала не одно поколение прохладян. Здесь гордятся докторами наук, заслуженными врачами и учителями, работниками культуры и искусства, депутатами и военными, которые здесь когда-то учились.
Юбилейные торжества провели в спортивном зале. Помимо выпускников пришли их внуки, правнуки – сегодняшние ученики. Встреча началась с выступления хора учителей и школьников. И спели они, конечно, про педагогов. По традиции к собравшимся обратилась директор – Юлия Потёкина. Она заверила, что сегодня в школе созданы все условия для творческого и интеллектуального развития детей.
За многолетний, добросовестный труд многие работники в этот день были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. А школьники в честь юбилея порадовали гостей своими выступлениями.
За 85-летний период существования - именно столько лет школа носит имя великого гения Александра Пушкина - отсюда в свое будущее стартовали свыше шести тысяч молодых людей. Но школа все равно остаётся молодой, потому что каждый год школьные кабинеты и коридоры наполняются новыми звонкими голосами.
https://t.me/vestikbr