Восьмой поток бесплатной программы «Архитекторы.рф» открыт для заявок

04.04.2026 | 11:40
В России стартовал прием заявок на восьмой поток бесплатной программы Архитекторы.рф. В конкурсе могут участвовать люди с высшим образованием и опытом работы в сфере развития городов. Программа объединит не только архитекторов и градостроителей, но и социологов, экологов и экономистов, юристов, специалистов в сфере туризма, а также филологов и математиков. В этом году, помимо портфолио и анкеты, кандидатам нужно будет написать эссе и предоставить рекомендательные письма. Наиболее успешных на первом этапе пригласят на видео-интервью. Программу реализует ДОМ.РФ при поддержке министерства строительства и правительства России в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Заявки на участие принимают до 12 апреля включительно. Подробнее с правилами отбора можно ознакомится на сайте программы «Архитекторы.рф».   https://t.me/vestikbr
