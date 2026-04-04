Восьмой поток бесплатной программы «Архитекторы.рф» открыт для заявок

В России стартовал прием заявок на восьмой поток бесплатной программы Архитекторы.рф. В конкурсе могут участвовать люди с высшим образованием и опытом работы в сфере развития городов.
Программа объединит не только архитекторов и градостроителей, но и социологов, экологов и экономистов, юристов, специалистов в сфере туризма, а также филологов и математиков. В этом году, помимо портфолио и анкеты, кандидатам нужно будет написать эссе и предоставить рекомендательные письма. Наиболее успешных на первом этапе пригласят на видео-интервью.
Программу реализует ДОМ.РФ при поддержке министерства строительства и правительства России в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Заявки на участие принимают до 12 апреля включительно. Подробнее с правилами отбора можно ознакомится на сайте программы «Архитекторы.рф».
