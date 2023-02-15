Восемь молодых семей в Баксанском районе получили жилищные сертификаты

Артур и Карина Кодзовы из Нижнего Куркужина до сих пор не верят своему счастью. Супругам вручили жилищный сертификат. По этому документу они получат социальную выплату на приобретение или строительство новых квадратных метров. В семье трое детей. Кодзовы уже решили: купят квартиру.
Эмоции переполняли не только Кодзовых, но и еще семь молодых семей. Жилищные сертификаты получили жители Атажукино, Исламея, Баксаненка, Псыхурея, Куба-Табы, Верхнего Куркужина, Кременчуг-Константиновского… Документы им вручили в торжественной обстановке. В администрации Баксанского района в этот день царила праздничная атмосфера.
Финансовую поддержку жители селений получили благодаря реализации на территории Баксанского района госпрограммы по обеспечению людей доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами. В муниципалитете она действует с 2019-го года. За это время новые квадратные метры смогли приобрести 17 семей. Сертификаты выдают в порядке очереди.
Размер субсидий зависит от количества членов семьи и среднерыночной стоимости квадратного метра. В целом социальные выплаты составили более 5 с половиной млн рублей, почти 2 млн из которых выделил Баксанский район. Завершили церемонию совместным фото на память.
https://t.me/vestikbr