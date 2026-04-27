Вопросы сохранения родного языка в молодежной среде обсудили на стратегической сессии в КБР

27.04.2026 | 14:00
Традиции и современность могут звучать вместе... В Кабардино-Балкарии прошла стратегическая сессия, посвященная сохранению родного языка в молодежной среде. На базе Дома молодежи в Нальчике собрались эксперты, общественники и активисты, чтобы поделиться опытом в развитии национальных языков. Основные темы обсуждения – государственная поддержка, образовательные программы, культурные инициативы и общественные акции. Особый акцент – на аудиторию, которая растет в цифровую эпоху. Для детей создают мультфильмы и книги. В ход идут самые различные форматы: от геймификации до марафонов и показов фильмов на родном языке. Сотрудники республиканской общественной организации «Черкесский ренессанс» предлагают делать ставку не только на интернет, но и на живое общение. Завершилась сессия серией мастер-классов, где участники детально рассматривали варианты и предложения, чтобы улучшить языковую среду. Власти и общественники уверены: здесь нужен системный подход: только объединив образовательные, культурные и цифровые инициативы, можно заинтересовать молодежь говорить на родном языке.   https://t.me/vestikbr
