Вопросы сохранения родного языка в молодежной среде обсудили на стратегической сессии в КБР

Традиции и современность могут звучать вместе... В Кабардино-Балкарии прошла стратегическая сессия, посвященная сохранению родного языка в молодежной среде.
На базе Дома молодежи в Нальчике собрались эксперты, общественники и активисты, чтобы поделиться опытом в развитии национальных языков. Основные темы обсуждения – государственная поддержка, образовательные программы, культурные инициативы и общественные акции.
Особый акцент – на аудиторию, которая растет в цифровую эпоху. Для детей создают мультфильмы и книги. В ход идут самые различные форматы: от геймификации до марафонов и показов фильмов на родном языке.
Сотрудники республиканской общественной организации «Черкесский ренессанс» предлагают делать ставку не только на интернет, но и на живое общение.
Завершилась сессия серией мастер-классов, где участники детально рассматривали варианты и предложения, чтобы улучшить языковую среду. Власти и общественники уверены: здесь нужен системный подход: только объединив образовательные, культурные и цифровые инициативы, можно заинтересовать молодежь говорить на родном языке.
