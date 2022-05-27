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Вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия жителей СКФО обсудили в аппарате Полпреда

Вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия жителей СКФО обсудили в аппарате Полпреда

27.05.2022 | 17:58

Глава КБР Казбек Коков в Москве в режиме ВКС принял участие в совещании по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия жителей регионов Северо-Кавказского федерального округа, сообщает пресс-служба Главы республики. Совещание прошло под председательством полномочного представителя Президента РФ в СКФО Юрия Чайки и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

Информацию о текущей эпидситуации представили руководители учреждений Роспотребнадзора округа. В рамках совещания были рассмотрены вопросы организации эпидемиологического надзора, а также реализации профилактических и противоэпидемических мер на территории Северо-Кавказского федерального округа.

От Кабардино-Балкарской Республики в совещании также принимали участие заместитель Председателя Правительства КБР Марат Хубиев и руководитель Управления Роспотребнадзора по КБР Жирослана Пагов.

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