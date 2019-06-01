Вопросы реализации избирательных прав граждан обсудили сегодня в высшем законодательном органе республики — 2019.06.26





Совместное заседание провели консультативный и общественный советы при председателе Парламента КБР. Открыл заседание председатель Общественного совета Ильяс Бечелов. О реализации в республике избирательных прав граждан с информацией выступил заместитель руководителя Избирательной комиссии КБР Мусса Джаппуев. Он напомнил, что в начале июня официально стартовала кампания по подготовке выборов депутатов Парламента КБР шестого созыва. В соответствии с законодательством они состоятся в Единый день голосования 8 сентября этого года. 70 депутатов будут избраны по единому округу, который включает в себя всю территорию республики. Выборы пройдут по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам.

Джаппуев ответил на вопросы участников совещания. О представительской и контрольно-аналитической работе депутатов пятого созыва говорила председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации деятельности Парламента Елена Кансаева. Помимо законотворчества немаловажным направлением стало тесное взаимодействие с общественными организациями.

Участники заседания приняли к сведению прозвучавшую информацию, обозначили ряд мероприятий, которые общественникам необходимо провести в предвыборный период, обратив при этом особое внимание на работу с избирателями.