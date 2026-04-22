Вопросы пробации и социальной адаптации осужденных обсудили в Нальчике

Развитие системы пробации и создание условий для социальной адаптации осужденных обсудили в Нальчике. С рабочим визитом промышленные предприятия посетил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по безопасности Александр Воронцов.
Система пробации помогает людям, освободившимся из мест лишения свободы, начать новую жизнь. Соответствующий закон приняли в 2023-ом. Кабардино-Балкария стала 29-м регионом, где его внедряют. Эта программа предусматривает помощь в трудоустройстве, восстановлении документов, а также психологическую и социальную реабилитацию. Главная задача – не только контроль, но и возвращение человека к полноценной жизни.
Александр Воронцов прибыл в республику с рабочим визитом. Посетил промышленные предприятия, где трудятся осужденные, и ознакомился с работой регионального УФСИН. Делегация осмотрела исправительные учреждения и участок, который работает в режиме исправительного центра. Там осужденные отбывают наказание в более мягких условиях: работают, могут выходить на свободу и постепенно привыкают к обычной жизни.
Осужденные по своей инициативе изготавливают маскировочные сетки для бойцов СВО. В учреждении отмечают: такая добровольная работа помогает им чувствовать свою вовлеченность в общее дело.
Особое внимание уделяют взаимодействию с работодателями. Осужденные могут работать, получать зарплату и осваивать новые профессии. Есть примеры, когда после освобождения люди остаются на тех же предприятиях, создают семьи и ведут законопослушный образ жизни.
Работу по социальной адаптации бывших осужденных и их трудоустройству продолжат. Это поможет снизить уровень повторных правонарушений и даст человеку возможность снова стать полноценной частью общества.
