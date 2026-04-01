Вопросы поддержки ветеранов обсудили на встрече главы КБР Казбека Кокова с Тимуром Тхагалеговым

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел рабочую встречу с председателем Кабардино-Балкарского регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана и СВО, депутатом парламента республики Тимуром Тхагалеговым. Темой разговора стали вопросы деятельности общественной организации, поддержки ветеранов, а также реализация проектов по различным направлениям.
Воины-интернационалисты – ветераны боевых действий в Афганистане – свой ратный долг исполнили с честью, подчеркнул руководитель региона. Сегодня они продолжают достойно служить Отечеству в гражданской жизни. Организация проводит большую работу с молодежью, личным примером помогая молодым людям выбрать правильные жизненные ориентиры, осознать, что значит быть настоящим патриотом и любить свою Родину.
Казбек Коков поблагодарил Тимура Тхагалегова и в его лице всех ветеранов за мужество, крепкую гражданскую позицию, бесценный вклад в сохранение стабильности и развитие общественных институтов.
