Вопросы поддержки ветеранов обсудили на встрече главы КБР Казбека Кокова с Тимуром Тхагалеговым

Вопросы поддержки ветеранов обсудили на встрече главы КБР Казбека Кокова с Тимуром Тхагалеговым

01.04.2026 | 12:00
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел рабочую встречу с председателем Кабардино-Балкарского регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана и СВО, депутатом парламента республики Тимуром Тхагалеговым. Темой разговора стали вопросы деятельности общественной организации, поддержки ветеранов, а также реализация проектов по различным направлениям. Воины-интернационалисты – ветераны боевых действий в Афганистане – свой ратный долг исполнили с честью, подчеркнул руководитель региона. Сегодня они продолжают достойно служить Отечеству в гражданской жизни. Организация проводит большую работу с молодежью, личным примером помогая молодым людям выбрать правильные жизненные ориентиры, осознать, что значит быть настоящим патриотом и любить свою Родину. Казбек Коков поблагодарил Тимура Тхагалегова и в его лице всех ветеранов за мужество, крепкую гражданскую позицию, бесценный вклад в сохранение стабильности и развитие общественных институтов.   https://t.me/vestikbr
