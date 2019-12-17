Вопросы обучения и профориентации людей с инвалидностью обсуждают сегодня в КБГУ.

Здесь проходит межрегиональный форум, который назвали «Профессиональный стартап».

Это не только разговор о насущных заботах с самими студентами, у которых есть ограничения по здоровью, с их родителями и учителями, а также представителями органов власти. Это обмен опытом специалистов из всех регионов округа в сфере инклюзивного высшего образования. Координирующую роль взял на себя Ресурсный центр Северо-Кавказского федерального университета. КБГУ участвует в его программе уже три года.

В вузах, с которыми работает Ресурсный центр, обучаются больше 80 процентов студентов с инвалидностью по всему Северному Кавказу. В перспективе сеть учебных заведений, в которых создадут «доступную среду» и программы для людей с ограничениями по здоровью, планируют расширять… Итогом работы форума станет выработка мер по дальнейшей интеграции «особенных» людей в образовательный процесс в университетах и академиях.