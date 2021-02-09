Волонтеры Зольского района присоединились к эко-марафону «Сдай макулатуру-спаси дерево»





«Сдай макулатуру – спаси дерево»… Так называется эко-марафон, который проходит по всей стране. К нему присоединились и активисты Залукокоаже.

Волонтеры первой школы начали собирать макулатуру еще в 2019-м. Со временем стали участниками федерального проекта. На этот раз учащиеся отправились в редакцию газеты «Зольские вести», собрали там неактуальные подшивки газет и ветхую литературу, а затем доставили все это в приемный пункт, который, кстати, открыт в здании их школы.

«Давая вторую жизнь макулатуре мы спасаем леса и деревья. Одна тонна макулатуры спасает 17-20 деревьев. И мы с радостью поддерживаем эту акцию и собираем макулатуру каждый год», — говорит участница акции Ларина Лирова.

С сентября волонтеры Залукокоаже собрали свыше двух тонн макулатуры. По словам участников акции, это меньше прошлогоднего, но дело бросать они не намерены и собираются превысить показатели 2020-го.Принять участие в марафоне может каждый: следует оставить заявку на сайте акции сдай-бумагу.рф.