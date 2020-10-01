Волонтеры снова активизировали свою работу





По просьбам пожилых людей они привозят продукты и лекарства прямо на дом. Заявки от пожилых и маломобильных людей, в основном, — о покупке товаров первой необходимости. Прежде чем отправиться по магазинам, молодые люди детально обговаривают списки.

К своим подопечным волонтеры приходят исключительно в масках и перчатках. На сегодня добровольцы республики уже выполнили свыше 30 тысяч заявок. Обратиться за помощью к ним может каждый в возрасте от 65-ти лет. Для этого нужно позвонить по телефонам горячей линии.

Горячая линия для помощи пожилым людям в условиях распространения коронавируса:

8-800-200-34-11

8-962-649-22-69