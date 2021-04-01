Волонтеры проекта «Добро в село» помогают медикам Белой речки





«Добро в село» — так называется всероссийский волонтерский проект, который объединил примерно семь тысяч молодых людей из всех регионов страны, и который уже третий год реализуют в Кабардино-Балкарии. Он ориентирован на будущих врачей. На этот раз активисты решили помочь медикам Белой Речки. Задействованы не только студенты, но и старшеклассники. В Белую Речку они уже приезжали прошлой осенью. А по весне не только убирают территорию медпункта, но и помогают фельдшерам, беседуют с селянами – рассказывают, как сохранить здоровье в целом, как сделать прививку от коронавируса, а также проводят иные консультации. Как признаются сельские врачи, к которым приходят волонтеры, их помощь дорогого стоит.