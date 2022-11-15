Волонтеры общественной организации “Ни шагу назад” собрали гуманитарную помощь для военнослужащих из КБР

Виктория Мещерякова адресует самые теплые слова своему отцу, который участвует в специальной военной операции. Юные нальчане создают открытки и пишут письма тем, кто сейчас вдали от дома. Большой конверт от школьников отнесут в пункт сбора гуманитарной помощи, который открыли представители общественной организации “Ни шагу назад”. Жены и матери бойцов и просто неравнодушные граждане отправляют отсюда груз уже во второй раз.
В пункте сбора на улице Кабардинской двери открыты практически постоянно. Жители республики помогают чем могут, начиная с зимних вещей и заканчивая продуктами и медикаментами. Груз уже доставили из Майского, Прохладненского, Зольского, Эльбрусского, Чегемского и Черекского районов.
Сын Елены Ефановой тоже служит в зоне специальной военной операции. Жительница Благовещенки отмечает: благое дело сплотило многих. Те, кто занят сбором гуманитарного груза, стали друг другу родными людьми.
Ксения Мещерякова давно думала заняться сбором посылок для военных, да не знала с чего начать. Помогло знакомство с волонтерами организации «Ни шагу назад».
В посылках – продукты и медикаменты, предметы первой необходимости. Все, что собрали, повезут российским военнослужащим уже завтра. Все детские рисунки вместе с гуманитарным грузом отправят бойцам из Кабардино-Балкарии. Это весточка о том, что дома их очень ждут.
Акция продолжается, и участвовать в ней может каждый. Точка сбора находится в Нальчике на Кабардинской, 11.
https://t.me/vestikbr