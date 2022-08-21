Волонтеры КБР помогли собрать более 800 канцелярских наборов для школьников из малообеспеченных семей

В преддверии Дня знаний волонтеры Кабардино-Балкарии при поддержке Министерства по делам молодежи КБР и партнеров запустили марафон "Собери ребенка в школу". Стартовал он 22 июля. Благодаря активному участию местных жителей, коллективов предприятий и организаций помощь смогут получить более 800 детей республики и Донбасса, которым необходима дополнительная поддержка в связи с трудной жизненной ситуацией.
Участники акции приносили в организованные пункты сбора ранцы, пеналы, альбомы и все необходимое для учебы.
В инициативе волонтеров личное участие принял Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, который передал месячную заработную плату для целей благотворительного марафона.
Подведение итогов месячник добра состоялось в рамках VIII ежегодного благотворительного концерта заслуженного артиста КБР Азамата Цавкилова "От сердца к сердцу". Музыкальный благотворительный праздник прошел 20 августа в Зелёном театре . Мероприятие прошло в доброй, дружеской и приятной обстановке! Был полный аншлаг. Среди зрителей было много детей и молодежи, жителей муниципальных районов и отдыхающих.
В марафоне приняли участие более 100 организаций и порядка 100 волонтеров. Сбор канцелярских товаров осуществлялся в 40 пунктах. В ближайшее время волонтеры доставят ранцы с канцелярскими наборами по спискам, сформированным администрациями муниципалитетов.
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