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Волонтеры КБР помогли собрать более 800 канцелярских наборов для школьников из малообеспеченных семей

Волонтеры КБР помогли собрать более 800 канцелярских наборов для школьников из малообеспеченных семей

21.08.2022 | 14:45
В преддверии Дня знаний волонтеры Кабардино-Балкарии при поддержке Министерства по делам молодежи КБР и  партнеров запустили марафон "Собери ребенка в школу". Стартовал он 22 июля. Благодаря активному участию местных жителей,  коллективов предприятий и организаций помощь смогут получить более 800 детей республики и Донбасса, которым необходима дополнительная поддержка  в связи с трудной жизненной ситуацией. Участники акции приносили в организованные пункты сбора ранцы, пеналы, альбомы и все необходимое для учебы. В инициативе волонтеров личное участие принял   Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, который передал  месячную заработную плату для целей благотворительного марафона. Подведение итогов  месячник добра  состоялось в рамках  VIII ежегодного  благотворительного  концерта заслуженного артиста КБР  Азамата Цавкилова "От сердца к сердцу". Музыкальный  благотворительный праздник прошел 20 августа в Зелёном театре . Мероприятие прошло в доброй, дружеской  и приятной обстановке! Был полный аншлаг. Среди зрителей было много детей и молодежи, жителей  муниципальных районов и  отдыхающих. В марафоне приняли участие  более 100 организаций и порядка 100 волонтеров. Сбор канцелярских товаров осуществлялся в 40 пунктах. В ближайшее время  волонтеры доставят ранцы с канцелярскими наборами по спискам, сформированным администрациями  муниципалитетов. https://t.me/vestikbr
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