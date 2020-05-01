Волонтеры Кабардино-Балкарии работают в режиме нон-стоп

«Волонтеры-медики» и представители «Молодежки ОНФ» запустили проект по раздаче продуктовых наборов пожилым людям в возрасте 65+. Благотворительная акция действует в рамках всероссийского проекта «Мы вместе и проходит при активной поддержке коммерческих организаций и неравнодушных граждан со всей страны.

В Кабардино-Балкарии оператором по приему денежных средств и выдаче пакетов выступает Ресурсный центр развития волонтерства. По словам его руководителя Татьяны Алексейчик, списки получателей благотворительной помощи формируются в муниципалитетах республики и вносятся в систему, после продуктовый набор доставляют адресату. Помощь уже получили около 6 тысяч пожилых людей.

Еще один проект федерального масштаба, к которому присоединилась Кабардино-Балкария, — «Довези врача» — рассчитан на поддержку медиков, работающих на передовой борьбы с коронавирусом. Многим из них сейчас непросто самостоятельно добраться на работу или домой, и «Молодежка ОНФ» приглашает всех, у кого есть свободное время и автомобиль, помочь докторам.

Продолжительность действия обеих программ будет зависеть от складывающейся эпидемиологической ситуации.