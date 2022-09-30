Волонтеры Кабардино-Балкарии окажут поддержку семьям мобилизованных военнослужащих

Впервые страна узнала о движении “Мы вместе” два года назад, в марте – в период пандемии коронавируса, когда добровольцы активно помогали незащищенным слоям населения. Только в Кабардино-Балкарии задействовали более 5 тысяч молодых людей. На втором этапе поддержку оказывали соотечественникам Донбасса. Сейчас – тем, чьи родные и близкие отправились на защиту Родины.
Штаб движения “Мы вместе” открыт на базе Ресурсного центра развития волонтерства. Здесь добровольцы будут принимать и обрабатывать поступающие заявки.
К участию в акции уже подключились различные министерства и ведомства республики, общественные организации, а также рядовые жители.
Отделения штаба “Мы вместе” создают во всех муниципалитетах. В Ресурсном центре подчеркивают, ни одна просьба родных и близких военнослужащих без внимания не останется.
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