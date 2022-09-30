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Волонтеры Кабардино-Балкарии окажут поддержку семьям мобилизованных военнослужащих

Волонтеры Кабардино-Балкарии окажут поддержку семьям мобилизованных военнослужащих

30.09.2022 | 16:02
Впервые страна узнала о движении “Мы вместе” два года назад, в марте – в период пандемии коронавируса, когда добровольцы активно помогали незащищенным слоям населения. Только в Кабардино-Балкарии задействовали более 5 тысяч молодых людей. На втором этапе поддержку оказывали соотечественникам Донбасса. Сейчас – тем, чьи родные и близкие отправились на защиту Родины. Штаб движения “Мы вместе” открыт на базе Ресурсного центра развития волонтерства. Здесь добровольцы будут принимать и обрабатывать поступающие заявки. К участию в акции уже подключились различные министерства и ведомства республики, общественные организации, а также рядовые жители. Отделения штаба “Мы вместе” создают во всех муниципалитетах. В Ресурсном центре подчеркивают, ни одна просьба родных и близких военнослужащих без внимания не останется.   https://t.me/vestikbr
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