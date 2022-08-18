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Волонтерам медикам из КБР вручили памятную медаль и от главы государства

Волонтерам медикам из КБР вручили памятную медаль и от главы государства

18.08.2022 | 13:25
взаимопомощи “Мы вместе”. На Всероссийском форуме волонтеров-медиков, который прошел в Москве, представителям медицинского колледжа КБГУ вручили грамоту главы государства и памятную медаль. В Кабардино-Балкарии отделение общественного движения “Волонтеры-медики” открыли в 2016-м. Сейчас в него входят около 200 активистов. Это студенты профильных учебных заведений республики, команда, которая в силу своих возможностей содействует работникам здравоохранения. В период массового распространения коронавируса волонтеры трудились в антиковидных госпиталях, помогали и амбулаторным пациентам. В 21-м году в рамках акции “Мы вместе” грамоты главы государства был удостоен Кабардино-Балкарский госуниверситет, а директор медицинского колледжа Светлана Пшибиева получила памятную медаль.  
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