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Вокалисты из Майского района стали обладателями Гран-при всероссийского фестиваля

Вокалисты из Майского района стали обладателями Гран-при всероссийского фестиваля

09.11.2022 | 15:51
Начинающий вокалист Дмитрий Яман исполняет старинную русскую песню. И таких, как он, подающих надежды, в вокальной студии “Феникс” немало. И все они полны желания достичь высот исполнительского мастерства. Даже самые маленькие студийцы принимают участие в различных конкурсах. Многие из них становились обладателями Гран-при на международных и российских смотрах. “Золотой кубок”, “Короли сцены”, “Музыкальная радуга”, “Золотой Феникс” - все это названия фестивалей, в которых участвовали майчане. А в рамках программы “Дети России – детям Европы” коллектив был награжден дипломом за высокий исполнительский уровень. Среди выпускников – Дима Билан, Родион Бабаян, Екатерина Ли, Елена Легейда и многие другие. Часть из них училась в музыкальных академиях и институтах культуры. Успехи старших “коллег” и систематическое участие в различных конкурсах дает нынешним воспитанникам стимул к профессиональному росту. Студия “Феникс” работает при майском филиале Детской академии творчества “Солнечный город”. Звание образцовой получила в 2013 году. Наставник уверена: творческий потенциал подопечных достаточно высок, и им по силам воплощение в жизнь самых серьезных идей и планов.   https://t.me/vestikbr
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