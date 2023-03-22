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Воинской части Росгвардии в КБР вручили боевое знамя нового образца

Воинской части Росгвардии в КБР вручили боевое знамя нового образца

22.03.2023 | 17:34
В церемонии участвовал руководитель владикавказского соединения войск Национальной гвардии России Роман Трубин. Боевое знамя он передал командиру воинской части, которая находится в поселке Звездном, Нуриду Макаеву. На церемонию также пригласили представителей райадминистраций, военной прокуратуры, ветеранских объединений. После передачи знамени/ отличившимся росгвардейцам вручили государственные награды. Ну а затем под музыкальное сопровождение военного оркестра личный состав части прошел торжественным маршем.   https://t.me/vestikbr
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