Воинской части Росгвардии в КБР вручили боевое знамя нового образца

В церемонии участвовал руководитель владикавказского соединения войск Национальной гвардии России Роман Трубин.
Боевое знамя он передал командиру воинской части, которая находится в поселке Звездном, Нуриду Макаеву.
На церемонию также пригласили представителей райадминистраций, военной прокуратуры, ветеранских объединений. После передачи знамени/ отличившимся росгвардейцам вручили государственные награды.
Ну а затем под музыкальное сопровождение военного оркестра личный состав части прошел торжественным маршем.
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