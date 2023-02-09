Воинская часть Росгвардии в поселке Звездном провела День открытых дверей

Первым пунктом экскурсии по воинской части Росгвардии стала демонстрация боевой техники. Ребят ознакомили с грузовыми автомашинами, БТР и БМП. Возможность заглянуть внутрь вызвала неимоверный восторг у учащихся.
Также подростки увидели, как устроен быт военнослужащих, осмотрели выставку специальных средств и снаряжения. Росгвардейцы показали, как правильно разбирать оружие – начиная от сигнального пистолета до модернизированного автомата Калашникова и гранатомета, продемонстрировали возможности средств спецсвязи и беспилотных летательных аппаратов. Здесь же дети могли примерить экипировку – бронежилеты, подсумки, пояса с магазинами для автомата.
На конном дворе вьючно-транспортной роты гостям рассказали о лошадях. Здесь пользу приносят скакуны кабардинской породы: они хорошо показывают себя в горно-лесистой местности. Желающие получили возможность совершить конную прогулку.
Экскурсию организовали в рамках акции “Есть такая профессия - Родину защищать”. Ее цель – всестороннее развитие молодежи, основанное на патриотических и духовно-нравственных ценностях, воспитание особого уважение к понятию «воинский долг».
Школьники с нетерпением ждут росгвардейцев у себя в гостях – настолько оказались впечатлены встречей. Некоторые старшеклассники к концу экскурсии укрепились в своем желании пройти службу в Вооруженных силах страны.
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