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Военным пенсионерам пересчитают выплаты в случае участия в СВО

Военным пенсионерам пересчитают выплаты в случае участия в СВО

07.07.2023 | 15:46
Об этом сообщили в федеральном правительстве. После окончания службы граждане этой категории смогут выбрать – получать пенсию, ранее назначенную либо учитывающую новый стаж. А новая пенсия может быть больше. Чтобы сделать выбор, человеку потребуется подать рапорт в свое ведомство. Как уточнили в кабинете министров, речь идет о социальном обеспечении военных, пожарных, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, Служб судебных приставов, наркоконтроля и исполнения наказаний, а также прокурорских работников и следователей.   https://t.me/vestikbr
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