Военным пенсионерам пересчитают выплаты в случае участия в СВО

Об этом сообщили в федеральном правительстве. После окончания службы граждане этой категории смогут выбрать – получать пенсию, ранее назначенную либо учитывающую новый стаж.
А новая пенсия может быть больше. Чтобы сделать выбор, человеку потребуется подать рапорт в свое ведомство. Как уточнили в кабинете министров, речь идет о социальном обеспечении военных, пожарных, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, Служб судебных приставов, наркоконтроля и исполнения наказаний, а также прокурорских работников и следователей.
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