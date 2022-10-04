Военный комиссариат Кабардино-Балкарии выполнил задание по частичной мобилизации. Об этом военком Дмитрий Пахомов заявил на встрече с представителями республиканских СМИ.
Дмитрий Пахомов ответил на десятки вопросов, связанных с частичной мобилизацией. Военный комиссар республики, в частности, напомнил, что каждый гражданин, в жизни которого произошли изменения по воинскому учету, должен сообщить о них в военкомат. При этом следует предоставить документы, которые подтвердят, что человек в данный момент не может быть призван на службу.
По данным Дмитрия Пахомова, в Кабардино-Балкарии отсрочку от призыва в ходе частичной мобилизации получили больше ста человек. Сегодня республика завершает выполнять задание, которое определило министерство обороны, сообщил военный комиссар.
Людей, призванных в армию в рамках частичной мобилизации, обеспечивают всей необходимой экипировкой, добавил военком.
Дмитрий Пахомов сообщил, что в зону проведения специальной военной операции из Кабардино-Балкарии отправились 120 добровольцев. Денежное довольствие они получают, как и мобилизованные, посуточно.
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