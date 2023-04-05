Военный комиссар КБР Дмитрий Пахомов встретился с руководителями ветеранских организаций

Военком рассказал, что в этом году в российскую армию должны принять на службу больше 400 тысяч контрактников – в целом по стране. Увеличили возраст тех, кто готов подписать такой договор, – с 50-ти до 60-ти лет, а в отдельных случаях, если у человека редкая военная специальность – и до 65-ти.
Первого апреля начался весенний призыв граждан на срочную службу. Из Кабардино-Балкарии в Вооруженные силы отправятся около тысячи молодых людей. Сейчас в муниципалитетах активно работают призывные комиссии. Первую отправку новобранцев в войска наметили на 20-ое апреля.
На встрече рассказали о том, какую работу с молодежью проводят общественные организации. Важная часть их миссии – рассказать подрастающим поколениям о правильном выборе жизненного пути. Особое внимание уделяют встречам со школьниками, в том числе с кадетами.
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