Военные альпинисты подняли на Эльбрус копию знамени Победы

Сегодня восемь военных альпинистов спустились с вершины Эльбруса. Свое восхождение они посвятили эпохальному событию времен Великой Отечественной: 80 лет назад, 13 февраля 43 года, бойцы Красной Армии сбросили с западной вершины Эльбруса немецкие флаги.
На их месте установили знамена с серпом и молотом. В память о том событии инструкторы Центра горной подготовки и выживания “Терскол” Минобороны и совершили восхождение. Они побывали на высоте 5642 метра. В путь отправились накануне. С собой взяли копию Знамени Победы.
Акция эта – традиционная. В этот раз погода благоволила восходителям, так что трудностей с подъемом и спуском у них не было.
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