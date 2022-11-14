Военнослужащий Залимбек Шагиров отличился во время выполнения боевого задания в ходе СВО

Старший сержант Залимбек Шагиров из Кабардино-Балкарии вместе со своими подчиненными отличился во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции.
Шагиров с бойцами охранял место расположения российских войск. Вдруг он обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника, которая была вооружена стрелковым оружием и гранатометами.
По радиосвязи старший сержант оперативно доложил командованию о боевиках и открыл огонь на поражение. Несмотря на многократно превосходящие силы, противник столкнулся с решительным отпором. В ходе ожесточенного боя Залимбек Шагиров вынес из-под вражеского огня трех военнослужащих, которых тяжело ранило, и продолжил бой.
Прибывший на подмогу российский отряд провел контрнаступление и уничтожил диверсантов.
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