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Военнослужащий Залимбек Шагиров отличился во время выполнения боевого задания в ходе СВО

Военнослужащий Залимбек Шагиров отличился во время выполнения боевого задания в ходе СВО

14.11.2022 | 17:26
Старший сержант Залимбек Шагиров из Кабардино-Балкарии вместе со своими подчиненными отличился во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции. Шагиров с бойцами охранял место расположения российских войск. Вдруг он обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника, которая была вооружена стрелковым оружием и гранатометами. По радиосвязи старший сержант оперативно доложил командованию о боевиках и открыл огонь на поражение. Несмотря на многократно превосходящие силы, противник столкнулся с решительным отпором. В ходе ожесточенного боя Залимбек Шагиров вынес из-под вражеского огня трех военнослужащих, которых тяжело ранило, и продолжил бой. Прибывший на подмогу российский отряд провел контрнаступление и уничтожил диверсантов.   https://t.me/vestikbr
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