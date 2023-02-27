Военнослужащий из КБР Рашид Кясов награжден Орденом Мужества

Сразу три жителя Кабардино-Балкарии – участника специальной военной операции – получили государственные награды. Видео появилось в Телеграмм.
Рашид Кясов удостоен ордена Мужества. Прикрывая своих сослуживцев от воздушных ударов, военнослужащий сбил истребитель ВСУ. Еще через несколько дней Рашид Кясов не допустил налета ВСУ уже на вертолетах МИ-8.
Братья Узденовы из Чегемского района награждены медалями Жукова и Суворова. Бойцы с первых дней успешно выполняют задачи командования на территории СВО.
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