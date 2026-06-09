Военнослужащие ВС РФ взошли на западную вершину Эльбруса

Военнослужащие Вооружённых Сил России покорили западную вершину Эльбруса - 5642 метра. Соревнования, посвящённые памяти альпиниста Ивана Душарина, прошли с 3 по 5 июня в Приэльбрусье. В них участвовали 24 команды — более 120 человек. Команда триумфатор показала впечатляющие результаты.
Кубок Вооруженных Сил России по альпинизму «Эльбрусиада» участники начали с возложения цветов к мемориалу воинам, погибшим при обороне Эльбруса в 42-43-м в Терсколе. Самим соревнованиям предшествовала серьезная подготовка. Адаптацию проходили в Центре горной подготовки и выживания Минобороны России «Терскол».
«Эльбрусиада» объединила более 120 человек, многие из которых участвуют в СВО. 24 команды, в том числе сборные видов и родов войск, военных округов и вузов, центральных органов военного управления, а также команды военнослужащих с поражениями опорно-двигательного аппарата, полученными в ходе боевых действий.
К технике безопасности здесь особые требования. Перед стартами обязательный медицинский осмотр. Участник специальной военной операции, а ныне команды Восточного военного округа Евгений Кучеров рассказывает, для него «Эльбрусиада» – возможность показать, на что способен человек, несмотря на физические ограничения.
Главной целью соревнований стало восхождение на западную вершину горы Эльбрус. Стартовали ночью. Спортсменам нужно было преодолеть набор высоты свыше 1,5 километров и саму дистанцию более 5 километров. Климатические условия в этом году были суровыми. Но это не только не повлияло на желание достичь цели. Но и закалило еще больше.
Кубок Вооруженных Сил России по альпинизму «Эльбрусиада» в этом году посвятили памяти Ивана Душарина. Знаменитый альпинист, он внес значительный вклад в развитие горной подготовки советских и российских военнослужащих. По итогам соревнований первые места у команд воздушно-десантных войск и военного университета радиоэлектроники. Остальные сборные получили почетные грамоты и подарки.
https://t.me/vestikbr