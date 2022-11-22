Военнослужащие из КБР получили от Главы республики автомобили повышенной проходимости

Очередная помощь от Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова доставлена в зону проведения специальной военной операции.
В гуманитарном грузе для нужд военнослужащих из Кабардино-Балкарии в этот раз автомобили повышенной проходимости, утеплённые костюмы, тактические медицинские подсумки и продукты питания.
Напомим, церемония передачи адресатам спецтехники – а это кареты “скорой помощи”, школьные автобусы и пять УАЗов для военных – прошла в минувшую пятницу в Нальчике. В воскресенье машины для участников СВО отправили по месту назначения.
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