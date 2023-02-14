Военнослужащие из Кабардино-Балкарии спасли щенка в зоне СВО

Он мирно спит на диване и уже не вздрагивает от громких звуков. А еще совсем недавно этот щенок чудом выжил под бетонными плитами после артобстрела.
Кадры с ним за несколько дней облетели социальные сети. Щенок, спасенный бойцами из Кабардино-Балкарии, едет в свой новый дом. В Заюково. В путешествие он отправился в машине, на которой волонтеры привозят мобилизованным гуманитарный груз и посылки от родных. Аслан в тот момент лежал в госпитале с ранением. В зоне специальной военной операции Апшев с осени прошлого года. Говорит, там, на передовой отчетливо понимаешь, за что борешься.
Супруга Аслана рассказывает, за несколько дней до ранения мужа видела сон, будто ему что-то в глаз попало. Позже узнала, ранен. Она ездила к нему в госпиталь, ухаживала. Поддерживала, как и все время, когда Аслан защищал Родину. Поддержку чувствовала и со стороны государства.
Домой Апшев приехал несколько дней назад. Младшая дочь Ариана, кому собственно и везли щенка, не слезает с рук отца. А еще все эти дни в доме принимают гостей. Родственников и друзей, в том числе тех, кто совсем недавно помог мобилизованному доставить подарок ребенку.
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