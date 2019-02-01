Военно-патриотические мероприятия ко Дню защитника Отечества в республике уже начались — 2019.02.22





Сегодня спецподразделения Росгвардии по КБР посетили школьники — юнармейцы, их учителя и представители местной администрации. Сначала гости и сотрудники возложили цветы к мемориалу бойцам, погибшим при исполнении служебного долга, и почтили их память минутой молчания. Затем учащимся показали вооружение, спецсредства и технику.

Бойцы Росгвардии также рассказали ребятам об особенностях службы в спецподразделениях.