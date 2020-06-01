Военкоматы КБР начали прием заявлений на поступление в военные вузы

В военкоматах Кабардино-Балкарии начался прием заявлений от юношей и девушек, которые желают поступить в высшие учебные заведения при министерстве обороны России.

По стране их 35. Основные военные вузы находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Претендовать на обучение в них могут выпускники школ и молодые люди, имеющие среднее специальное образование. Для поступления необходим пакет документов. Перечень стандартный, о нем можно узнать в военкомате. Отбирают на конкурсной основе. Для начала нужно будет пройти психологическую проверку, а затем сдать физические нормативы. После чего абитуриентов допустят к предметным экзаменам. На сегодня заявки уже подали свыше 300 жителей Кабардино-Балкарии.

«Ежегодно в эти вузы мы направляем 350-400 ребят. Те ребята, которые поступают туда, становятся военнослужащими вооружённых сил РФ. Они находятся на полном государственном обеспечении. То есть им государство дает жилье, питание, обмундирование, они находятся под постоянным контролем своих офицеров-воспитателей», — пояснил начальник отдела подготовки граждан к военной службе военного комиссариата КБР Хадис Мирзоев.

Желающим поступить в военные вузы нужно обратиться в военкомат по месту жительства и подать заявление на допуск к экзаменам. Сделать это необходимо до 1 июля.