Военком КБР опроверг слухи о скрытой мобилизации

Военный комиссар Кабардино-Балкарии Дмитрий Пахомов опроверг слухи о скрытой мобилизации... В региональном военкомате провели пресс-конференцию по вопросам создания мобилизационного людского резерва. Военный комиссар отметил, что попадают туда на добровольной основе и в резерве служат только на территории республики.
Астемир Кадзоков, участник программы «Герои КБР», пришел в военкомат сам – узнать условия. После этого подписал контракт. Говорит: готов применить свой боевой опыт для защиты родной республики.
Военный комиссар Кабардино-Балкарии Дмитрий Пахомов подчеркнул: резервисты – не действующие военнослужащие. Чаще всего в такие подразделения вступают ветераны СВО. Их главная задача – охрана критически важных объектов энергетики и транспорта от атак беспилотников. Контракт здесь имеет принципиальные отличия.
Мобилизационный резерв существует с 2012 года. Резервистов привлекают на основе указа Президента России. На время сборов они юридически приравниваются к военнослужащим. Им положены ежемесячные выплаты, а во время тренировок зарплата соответствует денежному довольствию контрактников. Кроме того, по решению Главы КБР Казбека Кокова, участникам специальных сборов дополнительно выплачивают по сто тысяч рублей. На этот период за гражданами сохраняется средний заработок по месту работы. Все затраты предприятиям впоследствии компенсирует минобороны.
Бойцов обеспечат всем необходимым: современной экипировкой, питанием, стрелковым оружием, средствами защиты и системами радиоэлектронной борьбы. Перед заступлением на дежурство резервисты пройдут двухнедельную подготовку под руководством опытных инструкторов. Только после этого они приступят к самостоятельной охране стратегических объектов региона.
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