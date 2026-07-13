Военком Кабардино‑Балкарии разъяснил порядок формирования резерва

Резервистов в зону специальной военной операции не направляют. Военный комиссар Кабардино-Балкарии Дмитрий Пахомов опроверг слухи о скрытой мобилизации и разъяснил порядок формирования мобилизационного людского резерва в регионе.
В частности, на территории КБР проходит плановый отбор граждан в мобилизационный людской резерв для повышения уровня защищенности объектов жизнеобеспечения. «Ни о какой мобилизации в республике речи не идет, на данный момент такие мероприятия у нас не проводятся. Участие в мобилизационном резерве – исключительно добровольное», – подчеркнул Дмитрий Пахомов. Резервистами становятся граждане, ранее служившие в Вооруженных Силах или в других силовых структурах страны, добровольно заключившие контракт на 3 или 5 лет.
Часто в такие подразделения вступают ветераны СВО и других боевых действий. Резервисты не являются действующими военнослужащими. Основная задача – формирование мобильных огневых групп для защиты критически важных объектов инфраструктуры, включая объекты энергетики, транспорта и нефтепереработки от атак беспилотных летательных аппаратов. Привлекают резервистов на основе указа Президента России. На время выполнения задач их юридически приравнивают к военнослужащим.
Кроме того, им полагается ежемесячная выплата от 2 до 5 тысяч рублей, а на период проведения сборовых мероприятий зарплата соответствует денежному довольствию военнослужащих-контрактников Вооруженных сил страны.
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