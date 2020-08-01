Водопад Гедмишх в Зольском районе намерены подпитать из новых источников





Как это сделать, сейчас решают в министерстве природных ресурсов и экологии республики. Чтобы обеспечить жителей района живительной влагой, в этих местах построили групповой водовод. Работы шли в рамках целевой программы «Юг России» и закончились в 2015-м. По данным профильного ведомства, после того, как коммуникационную сеть создали и вплоть до нынешнего года свободно падающих потоков воды меньше не становилось. Специалисты Гидрометцентра Кабардино-Балкарии объясняют нынешнее обмеление тем, что подтаял снежный покров в высокогорье, который питает родник, — уменьшился в два раза. Сейчас в Минприроды ищут возможность пополнить водопад из других источников, говорится в сообщении ведомства.