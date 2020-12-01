Во Втором Чегеме сегодня открыли новый детский сад





На торжественную церемонию пригласили председателя правительства Алия Мусукова. Дошкольное учреждение построили в рамках национального проекта «Демография». Рассчитано оно на 140 мест. Дети будут заниматься здесь в семи группах – по 20 человек каждая. В спальнях поставили удобную мебель, в местах проведения досуга – множество игрушек, в холлах – современное напольное покрытие. Алий Мусуков считает, что в детском саду предусмотрели все, чтобы ребята чувствовали себя комфортно.

В ближайшее время в Чегемском районе новые детские сады и ясельные блоки появятся в Шалушке, Звездном и самом Чегеме.