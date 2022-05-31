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Во Втором Чегеме прокладывают новую водопроводную магистраль

Во Втором Чегеме прокладывают новую водопроводную магистраль

31.05.2022 | 16:06
Новую водопроводную магистраль прокладывают во Втором Чегеме по улице братьев Алакаевых. Прежние коммуникации создали еще в 60-х, и они уже не справлялись с нагрузкой. Сотрудники Чегемского райводоканала уже провели по два километра трубопровода по обеим сторонам улицы. Работу начали в середине апреля. Специалисты меняют фрагменты небольшой длины и следом оперативно переподключают дома к централизованной системе. Вслед за работниками водоканала идут дорожники. Они меняют асфальт на проезжей части и на тротуарах, а затем должны смонтировать остановочные комплексы. Добавим, что полностью поменять водопровод на улице Алакаева собираются к середине июня.
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