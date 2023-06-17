Во второй школе Майского отремонтировали второй этаж

Здесь должны обновить кровлю и фасад, заменить электропроводку, системы отопления, водоснабжения и канализации, а также окна и двери. В плане – ремонт всех помещений, в том числе столовой , актового и спортивного залов. Многое уже сделали.
На первом этаже будет располагаться Центр детских инициатив, которого раньше не было. И территорию образовательного учреждения приведут в порядок: установят новое ограждение, проложат дорожку вокруг здания. Администрация Майского распорядилась заасфальтировать ул.Кирова, на которой расположено образовательное учреждение. А поблизости оборудовали стоянку для транспорта. Уже первого сентября учащиеся должны переступить порог обновленной школы.
https://t.me/vestikbr