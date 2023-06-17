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Во второй школе Майского отремонтировали второй этаж

Во второй школе Майского отремонтировали второй этаж

17.06.2023 | 11:53
Здесь должны обновить кровлю и фасад, заменить электропроводку, системы отопления, водоснабжения и канализации, а также окна и двери. В плане – ремонт всех помещений, в том числе столовой , актового и спортивного залов. Многое  уже сделали. На первом этаже будет располагаться Центр детских инициатив, которого раньше не было. И территорию образовательного учреждения приведут в порядок: установят новое ограждение,  проложат  дорожку вокруг здания. Администрация Майского распорядилась заасфальтировать     ул.Кирова, на которой расположено образовательное учреждение. А поблизости   оборудовали стоянку для  транспорта. Уже первого сентября   учащиеся  должны переступить порог  обновленной школы. https://t.me/vestikbr
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