Во второй городской больнице Нальчика заработал Амбулаторный центр диагностики и лечения ковида

Один из Амбулаторных центров диагностики и лечения ковида заработал при второй больнице Нальчика. Такие подразделения крайне необходимы и полезны, говорят в Минздраве, ведь из-за омикрона именно амбулаторно-поликлиническое звено испытывает сейчас наибольшую нагрузку. В центр может обратиться любой пациент из Кабардино-Балкарии с признаками ОРВИ, температуры, кашля, болями в горле. Здесь осуществляется забор экспресс-мазков, ПЦР-мазков, диагностика на ранних стадиях коронавирусной инфекции, назначение амбулаторного лечения. При необходимости производится КТ органов грудной клетки. Также по необходимости сделают УЗИ или пригласят на консультацию врачей более узкого профиля. Житель Черекского района Назир Жабелов был в Нальчике по делам и решил воспользоваться возможностью посетить амбулаторный центр. Тест у Назира Жабелова оказался отрицательный. В ином случае посетителю выдают заключение, рекомендации и необходимые лекарства. В дальнейшем терапию скорректирует врач поликлиники по месту жительства. А тех пациентов, которым назначено более серьезное лечение, сразу же направят в стационар, тем более что при второй больнице Нальчика действует антиковидный госпиталь. В министерстве здравоохранения республики рассчитывают, что Амбулаторные центры диагностики и лечения коронавируса внесут существенный вклад в защиту жителей от этого недуга. Амбулаторные центры работают с восьми утра до восьми вечера без перерывов и выходных. Желающим прийти сюда нужно взять паспорт (для детей – свидетельство о рождении), а также медицинский полис и СНИЛС.