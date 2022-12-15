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Во всех районах Кабардино-Балкарии восстановлено электроснабжение

Во всех районах Кабардино-Балкарии восстановлено электроснабжение

15.12.2022 | 16:01
Завершаются работы по восстановлению электроснабжения в Зольском районе. Подробности сообщили в региональном главке МЧС. Электричеством могут пользоваться практически все жители муниципалитета. На отдельных участках трудятся бригады энергетиков. Сегодня проводится работа по восстановлению локальных отключений по заявкам. За прошедшие сутки проведена работа по устранению 520 обрывов проводов. Проведены работы по восстановлению ЛЭП. На месте продолжают работать группы энергетиков “Россети Северный Кавказ”. Напомним, что электроснабжение, нарушенное из-за наледи на проводах, в Чегемском и в Баксанском районах восстановили.   https://t.me/vestikbr
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