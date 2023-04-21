Во всех молельных домах республики провели коллективные богослужения

Отметить один из самых значимых мусульманских праздников – Уразу-Байрам в Соборную мечеть пришли многие жители республики. Поздравление Главы Кабардино-Балкарии зачитал министр по делам национальностей и общественным проектам Анзор Курашинов. Председатель Духовного управления мусульман Хазраталий Дзасежев адресовал верующим слова поздравлений и призвал их к высоким нравственным ориентирам.
Верующие совершили праздничную молитву и поздравили друг друга с Уразой-Байрам, пожелав мира и добра всей республике и каждому ее жителю.
На площади у мечети развернули шатры, где тем, кто целый месяц воздерживался от еды и питья в светлое время суток, в честь праздника предлагали различные блюда.
Праздник отмечают три дня. В это время мусульмане посещают мечети, часть времени посвящают чтению Корана, помогают нуждающимся, а также встречаются с друзьями за праздничным столом и дарят друг другу подарки.
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