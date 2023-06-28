Во всех мечетях КБР состоялась праздничная молитва

В Соборной мечети в этот день многолюдно. Участники намаза в честь Курбан-байрама не вмещаются в зале, а потому и во дворе создали места для моления. Министр по делам национальностей и общественным проектам Анзор Курашинов зачитал поздравление Главы республики Казбека Кокова с праздником.
Заместитель председателя Духовного управления мусульман Алим Сижажев рассказал, что получено множество поздравлений от глав регионов России, представителей общественных организаций. Также он зачитал поздравление президента Владимира Путина мусульманам России и поблагодарил руководство Кабардино-Балкарии за то внимание, которое оно оказывает мусульманской общине. Алим Сижажев сообщил и о тех, кто исполняет в эти дни свой религиозный долг в святых для приверженцев ислама местах.
Почти миллиард мусульман мира отмечают сегодня День жертвоприношения. В России Курбан-байрам - официальный праздничный день в Кабардино-Балкарии, Адыгее, Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Татарстане, Чечне. Праздник свидетельствует: традиции ислама основаны на вечных ценностях справедливости, добра, милосердия и заботы о ближнем. Об этом говорят священнослужители и сами верующие, поздравляя друг друга.
После намаза на территории возле Соборной мечети организовали праздник для детей. Сотрудники Духовного управления провели здесь конкурсы и соревнования. Вопросы касались сегодняшнего праздника. Ребятам также предложили прочитать стихи на религиозную тему. Здесь же установили аттракционы и приготовили угощения.
Курбан-байрам – праздник, который сближает семьи, народы и мусульманскую общину в целом, говорят религиозные деятели. Это один из двух главных дней в году для тех, кто исповедует ислам.
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