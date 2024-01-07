Во всех храмах и церквях КБР прошли божественные литургии

07.01.2024 | 22:02
Первая православная церковь была заложена в Приближной в 1782 году. Именно в этой станице состоялось рождественское богослужение с участием архиепископа Феофилакта. В проповеди архиепископ напомнил о том, что больше двух тысячелетий во всем мире отмечают этот праздник, ставший символом добра и веры. Поздравление Главы Кабардино-Балкарии к православным зачитал министр по делам национальностей и общественным проектам Анзор Курашинов. Сами христиане отмечают, что этот праздник – хорошее начало добрых дел в наступившем году. Архиепископ передал станичным детям сладкие подарки, поблагодарил родителей за их воспитание. Подарки детям вручали и в Музыкальном театре на архиерейском рождественском представлении. В зале собрались воспитанники воскресных школ, дети участников специальной военной операции, ребята, которые оказались без попечения родителей. К ним обратился архиепископ Феофилакт. Ребятам показали спектакль про крокодила Гену и его друзей. После все переместились к нарядно украшенной елке. Дети участвовали в рождественском хороводе с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями. Первая неделя нового года сложилась так, как и предполагали, отмечают в Федерации профсоюзов, которая, наряду с республиканским правительством, организовала новогодние представления для детей. Ну а вслед за Рождеством наступают святки – время особой духовной радости. Заканчиваются они 18 января вечером – накануне Крещения.   https://t.me/vestikbr
