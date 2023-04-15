Во всех церквях КБР готовятся к торжественным богослужениям

К Пасхе верующие готовятся на протяжении Великого поста – самого строгого и длинного. 40 дней они ограничивают себя в еде, проходят обряды причащения и покаяния, совершают молитвы. По традиции праздновать Пасху начнут в ночь на воскресенье с Полунощницы – особой службы, которую совершают до полуночи.
Затем состоятся Пасхальная заутреня и литургия. Неотъемлемой частью богослужения становится крестный ход вокруг храма. Его сопровождают колокольный звон и песнопения. Верующие обращаются друг к другу со словами: «Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!».
Для удобства горожан администрация Нальчика организует бесплатный подвоз жителей к храму Марии Магдалины на ул.Мальбахова и к церкви Симеона Столпника на Пятигорской. Спецтранспорт начнет движение сегодня в 22:30. Маршруты проложили из микрорайонов «Искож», «Горный» и «Александровка». Развезут верующих по домам, начиная с пяти утра в воскресенье.
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