Во Дворце творчества детей и молодежи прошел праздник, посвященный Дню возрождения балкарского народа

Кийизы, предметы кавказской одежды, вышитые золотыми нитями, графические и живописные работы, выполненные в необычной технике… В фойе Дворца творчества детей и молодежи развернули выставку работ учащихся их всех районов и городов республики. Авторы посвятили их красоте родного края. Педагоги говорят: такая тематика находит живой отклик у ребят. Выставка заинтересовала сотни людей. Многие приехали целыми семьями. Спикер республиканского парламента Татьяна Егорова пришла на праздник вместе с внуками. В честь праздника подготовили большой концерт. Детские коллективы представили национальные танцы, а юные исполнители спели на кабардинском и балкарском языках.