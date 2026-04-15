Внимание нерест! Добыча водных биоресурсов запрещена!

С сегодняшнего дня на территории Кабардино-Балкарии введен запрет на вылов водных биоресурсов. Ограничения действует на реках или участках рек:
- Большая Золка – от истока до устья;
- Гедуко – от истока до устья;
- Чегем – от впадения в реку Баксан и до селения Лечинкай;
- Урвань – от селения Герменчик до впадения в нее реки Нальчик;
- Нальчик – от слияния с рекой Урвань до поселка Белая речка;
- Черек – от железнодорожного моста до плотины «Новая Аксыра»;
- Малка – от селения Малка до селения Хабаз;
- Урух – от селения Урух до впадения в реку Терек;
- Лескен – от селения Старый Лескен до впадения в реку Терек;
- Шалушка с притоками (реки Каменка, Кенже) – от истока до впадения в реку Урвань.
Как рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии КБР, запрет необходим для обеспечения беспрепятственного размножения рыб, сохранения их популяции и поддержания видового разнообразия.
Запрет на добычу (вылов) водных биоресурсов действует с 15 апреля по 15 июня 2026 года.
