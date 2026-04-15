Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Внимание нерест! Добыча водных биоресурсов запрещена!

15.04.2026 | 10:20
С сегодняшнего дня на территории Кабардино-Балкарии введен запрет на вылов водных биоресурсов. Ограничения действует на реках или участках рек:
  1. Большая Золка – от истока до устья;
  2. Гедуко – от истока до устья;
  3. Чегем – от впадения в реку Баксан и до селения Лечинкай;
  4. Урвань – от селения Герменчик до впадения в нее реки Нальчик;
  5. Нальчик – от слияния с рекой Урвань до поселка Белая речка;
  6. Черек – от железнодорожного моста до плотины «Новая Аксыра»;
  7. Малка – от селения Малка до селения Хабаз;
  8. Урух – от селения Урух до впадения в реку Терек;
  9. Лескен – от селения Старый Лескен до впадения в реку Терек;
  10. Шалушка с притоками (реки Каменка, Кенже) – от истока до впадения в реку Урвань.
Как рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии КБР, запрет необходим для обеспечения беспрепятственного размножения рыб, сохранения их популяции и поддержания видового разнообразия. Запрет на добычу (вылов) водных биоресурсов действует с 15 апреля по 15 июня 2026 года.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных