Внесены изменения в программу переселения из аварийных домов

Правительство Кабардино-Балкарии скорректировало республиканскую адресную программу переселения граждан из аварийного жилья, которая рассчитана до 2025-го года. Финансирование программы увеличено на 19 миллионов рублей. Возможность улучшить жилищные условия появилась еще у восьми граждан. Теперь общая численность людей, подлежащих переселению в новые квартиры, составляет 1020 человек. В нынешнем году средства программы направят в два населенных пункта республики – Нальчик и Псычох, где намерены расселить около 120-ти граждан. На эти цели выделены субсидии в размере около 37 миллионов рублей. В прошлом году Кабардино-Балкария попала в число регионов-лидеров по выполнению этой адресной программы. В конце 2019-го 26 семей из ветхих домов стали обладателями новых квартир в Малке, Совхозном и Этоко.