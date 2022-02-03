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Внеплановые каникулы в школах Кабардино-Балкарии продлены до 13 февраля

Внеплановые каникулы в школах Кабардино-Балкарии продлены до 13 февраля

03.02.2022 | 15:13
Каникулы были продлены в целях обеспечения охраны здоровья и профилактики распространения коронавирусной инфекции среди детей школьного возраста, сообщили в министерстве просвещения, науки и по делам молодежи. Внеплановые каникулы для учеников 1-8 и 10 классов в школах КБР начались 26 января и должны были продлиться до 6 февраля из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. За последние дни в Кабардино-Балкарии отмечается резкий рост заболеваемостью коронавирусом и ОРВИ. По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки зарегистрирован 321 случай заражения covid-19. Число людей, находящихся на амбулаторном лечении с симптомами острой респираторной инфекции достигло почти 15 тысяч. Каникулы продлятся до 13 февраля включительно. Для учащихся 9 и 11 классов учебный процесс продолжится в очном формате.  
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