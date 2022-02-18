В КБР успешно прошло внедрение новой маркировки для молочной продукции

С прошлого года стала обязательной маркировка молочной продукции. Маркировка нацелена на отслеживание пути товара от производителя до потребителя, что обеспечивает не только полную прозрачность движения товара по рыночной цепочке, но и невозможность вброса в эту цепочку контрафакта. Согласно правилам маркировки предусматривается поэтапная маркировка молочной продукции средствами идентификации. За невыполнение правил предприятиям грозят штрафные санкции. В 2021 году обязательной стала маркировка мороженого и сыров, молочной продукция со сроком хранения более 40 суток и с декабря прошлого года подлежит маркировке молочная продукция сроком хранения менее 40 суток. В Кабардино-Балкарии функционирует 4 молокоперерабатывающих предприятия, выпускающих с прошлого года маркированную продукцию. Своевременно проведенная предприятиями работа по внедрению маркировки средствами идентификации позволила без сбоев производственного процесса перейти к выпуску продукции по новым требованиям. Указанные предприятия выпускают широкий ассортимент молочной продукции: сметану весовую и в стаканчиках, масло сливочное, в различных упаковках кефир, молоко пастеризованное, йогурт, творог. В общем объеме производимой в республике молочной продукции на эти предприятия приходится основная часть – свыше 90%. С 1 декабря 2022 года маркировать свою продукцию так же будут обязаны крестьянские (фермерские) хозяйства, самостоятельно осуществляющие розничную продажу собственной молочной продукции.