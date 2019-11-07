Вместо отдельных квитанций за воду, газ и другие коммунальные услуги собственники жилья будут получать единую платежку. — 2019.11.07

Госдума подготовила новый вариант поправок в Жилищный кодекс, сообщают федеральные СМИ.

Авторы законопроекта указывают, что в минувшем году больше половины обращений в жилинспекции были связаны с неверными или непонятными для граждан начислениями за услуги. Порой долги жителей растут из-за того, что они, запутавшись в противоречивых данных, просто отказываются платить. В начале ноября профильный комитет Госдумы обсудил второй, исправленный, вариант документа, который в ближайшее время направят в правительственные структуры и регионы для получения отзывов. Законопроект имеет уточняющий характер. Депутатам нужно определиться со статусом расчетных центров, а также с тем, что будет с традиционными квитанциями: возможность перейти на прямые договоры с поставщиками услуг никто не отменяет, поэтому у собственника должен оставаться выбор, кому и как платить.