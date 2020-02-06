Власти КБР взяли под контроль цены на медицинские маски


Сегодня в министерстве здравоохранения республики обсуждали цены на медицинские маски и их наличие в аптеках. Вице-премьер Марат Хубиев провел совещание с участием представителей профильного ведомства и фармацевтических предприятий. Было отмечено, что спрос на медицинские маски в Кабардино-Балкарии сейчас умеренный, ажиотажа нет. А что касается их стоимости, то вопрос не однозначен. Представители оптовой торговли подняли закупочные цены, а потому и розничные фармпредприятия вынуждены корректировать цифры. Вице-премьер высказался против беспорядочного роста цен и сообщил, что теперь ежедневно в аптеках республики – а их порядка 700, будут проводить мониторинг.
Также среди поставленных задач – не допускать и впредь дефицита медицинских масок на местном фармацевтическом рынке.

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Радио КБР 11.00 kab – 2020.02.06

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